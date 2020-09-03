Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом

83-летний политик в то же время продолжает работать из своей резиденции. Здесь, как ожидается, он проведет период карантина, рассказали представители экс-премьера. Лидер партии «Вперед, Италия!» намерен поддержать кандидатов от правоцентристской коалиции на предстоящих региональных и муниципальных выборах в конце сентября. 29 сентября Берлускони должно исполниться 84 года. Несколько лет назад он перенес серьезную операцию на сердце, напоминает агентство ТАСС, Восстановление заняло больше времени, чем ожидалось.