Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом

83-летний политик в то же время продолжает работать из своей резиденции. Здесь, как ожидается, он проведет период карантина, рассказали представители экс-премьера. Лидер партии «Вперед, Италия!» намерен поддержать кандидатов от правоцентристской коалиции на предстоящих региональных и муниципальных выборах в конце сентября. 29 сентября Берлускони должно исполниться 84 года. Несколько лет назад он перенес серьезную операцию на сердце, напоминает агентство ТАСС, Восстановление заняло больше времени, чем ожидалось.
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