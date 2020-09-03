Трехдневная вахта памяти жертв теракта завершается сегодня в Беслане

Здесь будет объявлена минута молчания. Также в других российских городах сегодня ожидаются памятные акции по случаю дня солидарности с жертвами терактов.

Президент России Владимир Путин в этом году не примет участия в мероприятиях памяти, сказал его представитель Дмитрий Песков.

Председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов считает гибель большого количества заложников в Беслане результатом действий российских властей.

Между тем летом в России был принят закон, который перенес на 3 сентября годовщину окончания Второй мировой войны. Такое решение вызвало критику со стороны ряда общественных деятелей, политиков, а также жителей Северной Осетии.