В Минске сегодня судили журналистов, задержанных накануне во время освещения студенческих протестов

Дела вернули на доработку, журналистов повезли в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина до продолжения судебного разбирательства.

При рассмотрении дела каждого журналиста суд выслушивал две противоречащие друг другу версии: сотрудники ОМОНа утверждали, что задержанные призывали участников протестной акции не расходиться, идти дальше, указывали им направление. Звучали также фразы о том, что задержали сотрудников СМИ для проверки аккредитации, сообщает корреспондент портала «Медиазона». Сами журналисты и свидетели вчерашних событий говорили обратное, что они лишь делали свою работу, держались в стороне от протестующих, при задержании не оказывали сопротивления.

Одна из очевидцев рассказала, что силовики подъехали на микроавтобусах и целенаправленно шли именно к журналистам. В итоге суд направил все дела на доработку, заседания продолжатся завтра. Всего в РУВД накануне доставили шесть представителей СМИ— сотрудников местных изданий Tut.by, «Комсомольской правды в Беларуси» и БелаПАН. Они освещали акцию протеста студентов ряда белорусских вузов. В отношении журналистов заведены административные по статье об участии в несанкционированном массовом мероприятии.



Массовые акции протеста начались в Белоруссии на фоне президентских выборов. На демонстрациях задерживали тысячи людей, в том числе иностранных журналистов. Многих из них лишили аккредитации и выдворили из страны.