Z Архив новостей новости
5 6 6 1911
23:02, 02 сентября 2020

Страны Евросоюза планируют обсудить возможные последствия отравления российского политика Алексея Навального

Об этом рассказал глава Евросовета Шарль Мишель. Он также осудил покушение на оппозиционера с использованием отравляющего химического вещества. Мишель потребовал от Москвы полного расследования случившегося. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Навального жертвой преступления, по данным немецких военных специалистов, против политика было использовано вещество семейства «Новичок» В Москве говорят, что Берлин не предоставил никаких доказательств в пользу этой версии.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Марков политолог

Беслан Задуман был не просто огромный теракт. Задумано было взорвать войну между осетинами и ингушами. И вражду между христианами и мусульманами. Чтобы загорелся весь Северный Кавказ…

5 118 6 8270 12:11
Новости

Сергей Лавров заявил, что в Белоруссию с Украины приехали около двухсот натренированных экстремистов По его словам, радикальные действия на демонстрации в Минске и других городах провоцируют именно с территории Украины…

5 126 6 10331
Блоги

Карина Орлова журналист

«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…

5 232 6 22040 28.08
Новости

Источник Интерфакса: Доследственная проверка не нашла признаков умышленного отравления Алексея Навального По его сведениям, мероприятия проводятся по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью…

5 44 6 5633
Блоги

Генпрокуратура РФ направила в Минюст Германии запрос с просьбой предоставить данные о лечении Алексея Навального К запросу прилагаются данные доследственной проверки причин госпитализации политика в России. Ответа Генпрокуратура пока не получила…

5 49 6 6550 01.09
Новости

Песков: Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению обстоятельств ситуации вокруг Навального В то же время Берлин не ответил на ранее отправленные официальные запросы, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков…

5 54 6 7402
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Прорыв из Хартума в Абу-Даби Когда-то именно арабские режимы породили палестинскую проблему и не давали ей ослабнуть – с единственной целью: задушить ею Израиль. Оказалось все наоборот…

5 95 6 12938 31.08
Новости

Захарова назвала информационной кампанией против Москвы заявления правительства ФРГ по поводу ситуации с Навальным Берлин, по ее словам, предпочитает очередные публичные высказывания без предъявления хоть какой-либо фактуры…

5 55 6 8331
Блоги

Правительство Германии: В анализах Алексея Навального есть следы яда «Новичок» Федеральное правительство ФРГ решительно осуждает эту атаку. Российское правительство должно объяснить этот инцидент…

5 329 6 50498 17:13
Новости

Российские власти не верят заявлению немецких врачей об отравлении политика Алексея Навального «Новичком» В Москве связали происходящее с кампанией, ведущейся против России…

5 87 6 13441
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Евреи были правы! Украина не запрещает русский язык – ему обеспечены все права, как языка меньшинства, в том числе образование на в частных школах и ВУЗах…

5 358 6 60167 31.08
Новости

Эксперты бундесвера установили, что Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» Канцлер Ангела Меркель обсудила с представителями кабинета министров ФРГ дальнейшие шаги. Они назвали возмутительным тот факт, что Алексей Навальный стал в России жертвой покушения…

5 63 6 10574
Новости

Власти США не сомневаются в выводе немецких специалистов об отравлении Алексея Навального В Белом доме говорят, что намерены вместе с мировым сообществом добиваться привлечения к ответственности причастных к этому преступлению…

5 32 6 5540
Новости

Алексей Навальный был отравлен ядом семейства «Новичок», установили эксперты немецкой армии Как объявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, по запросу университетской клиники Charite, где находится политик, специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование проб…

5 61 6 10721
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Единственный путь к реальным переменам Цель оппозиции в новых условиях — переоснование российского государства: созыв Учредительного собрания, принятие легитимной и по-настоящему народной Конституции и строительство на ее основе современной страны…

5 90 6 16823 31.08
Интервью Разворот (утренний)

Светлана Тихановская гость: Светлана Тихановская кандидат в президенты республики Беларусь

У нас люди хотят одного — чтобы Лукашенко ушел. И мы этого добьемся путем мирных демонстраций…

5 37 6 7004 27.08
#слушать 21:32 8читать ;смотреть $скачать 4.9 МБ

Популярное за неделю

Новости

Представитель кабмина ФРГ: В организме Навального следы яда из группы «Новичок» Берлин проинформирует ЕС и НАТО о новых данных о произошедшем с Навальным и вызовет посла РФ в Германии для беседы…

5 151 6 33784
Без посредников

Алексей Венедиктов ведущий: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Я, честно говоря, порадовался, что я не Брилев, потому что, ну, как было не задать вопрос про Навального, ну, согласитесь. Ну, не по-журналистски, ну, неправильно…

5 93 6 102905 27.08
#слушать 48:10 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование
Как вы оцениваете заявление Путина о том, что Россия готова направить силовиков в Белоруссию, если возникнет реальная угроза политической стабильности?
5 58 6 12018 28.08
Блоги

Геннадий Гудков политик

Путин уходит: транзит власти в России уже начался Два события сделали ситуацию в России более понятной и ясной: корона-кризис и… отравление Алексея Навального. Да, именно это преступление стало последним пазлом, которого не хватало…

5 147 6 329142 27.08
Блоги

Илья Яшин политик

+ Почему Навальный выжил Почему Навальный выжил Нам говорят: это всё домыслы, потому что у спецслужб промахов не бывает. Хотели бы убить — был бы уже мертв. Это не так. Спецслужбы при Путине деградировали, операции зачастую поручают откровенным идиотам…

5 185 6 151155 31.08
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8718846
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4617819

Сегодня в эфире