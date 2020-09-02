Страны Евросоюза планируют обсудить возможные последствия отравления российского политика Алексея Навального

Об этом рассказал глава Евросовета Шарль Мишель. Он также осудил покушение на оппозиционера с использованием отравляющего химического вещества. Мишель потребовал от Москвы полного расследования случившегося. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Навального жертвой преступления, по данным немецких военных специалистов, против политика было использовано вещество семейства «Новичок» В Москве говорят, что Берлин не предоставил никаких доказательств в пользу этой версии.
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