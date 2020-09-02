Углев: Использование в отравлении Навального отравляющего средства «Новичок» маловероятно

Использование яда из группы «Новичок» в отравлении оппозиционера Алексея Навального маловероятно. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» химик-технолог, один из разработчиков вещества Владимир Углев.

«Использование «Новичка» маловероятно, потому что применить в пространстве это трудно: в квартире, на улице, в общественном помещении. В этом случае пострадают много людей. Я против этого утверждения, что отравляющим средством был «Новичок»», — сказал эксперт.

По словам В.Углева, в России у силовиков имеется «максимальная степень свободы для применения точечного применения «Новичка».

«Сотрудники спецслужб могли проникнуть в номер Навального и нанести отравляющее вещество на белье или одежду, а утром, одевшись, он поехал в аэропорт. А так как это действует медленно (через одежду), как раз прошло время.

Время для определения именно этого вещества («Новичок») давно уже прошло. Поэтому наше руководство так нагло заявляет, что никто ничего не нашел и не найдет», — отметил он.

Ранее в среду официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера Навального следы яда из группы «Новичок». При этом Зайберт сообщил, что нервно-паралитическим боевым веществом Навального отравили в РФ.