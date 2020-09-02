Координационный совет белорусской оппозиции несколько раз пытался связаться с посолом России в республике

Однако члены совета не получили пока никакого ответа, сказала в эфире «Эха» член президиума координационного совета и член штаба оппозиционного политика Виктора Бабарико Мария Колесникова.

По ее словам, в посольстве сказали, что «послания дошли», и «скоро будет ответ». Члены совета, подчеркнула Колесникова, готовы объяснить свою позицию и точку зрения. У организации есть позиция — в Белоруссии любят россиян, а в России белорусов. Единственный, кто толкает республику назад, по мнению Колесниковой – это нынешний белорусский президент Александр Лукашенко.