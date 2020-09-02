Один человек погиб в результате лесных пожаров в Ростовской области

В поселении Ковалевское сгорело 26 строений, в том числе 11 жилых домов, передает агентство ТАСС. Всего в области действует четыре природных пожара на площади около 170 га. Ранее было локализовано возгорание в Каменском и Красносулинском районах. Наиболее сложная обстановка сложилась в Тарасовском районе, где горит лес. Оттуда эвакуировали 100 человек. Сообщалось, что к тушению привлекли пожарную авиацию.