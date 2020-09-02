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22:04, 02 сентября 2020

Алексей Навальный был отравлен при помощи яда группы «Новичок», объявили сегодня в немецком правительстве

По словам представителя кабинета министров, это установила экспертиза, которую провели военные специалисты. В связи с новыми обстоятельствами канцлер Германии Ангела Меркель призвала Москву объяснить произошедшее с политиком.

Ангела Меркель подчеркнула, что присутствие отравляющего вещества из группы «Новичок» в анализах Навального не вызывает сомнений. К призыву к российскому руководству провести расследование и прояснить обстоятельства покушения на оппозиционного политика выступили другие мировые лидеры. Американская администрация осудила применение боевого отравляющего вещества класса «Новичок».

«США глубоко обеспокоены опубликованными сегодня результатами. Отравление Алексея Навального заслуживает полного осуждения, заявил в твиттере пресс-секретарь национального совета безопасности Белого Дома Джон Уллет. «В прошлом, говорится в заявлении Уллета, Россия уже использовала нервно-паралитическое вещество «Новичок». Мы будем работать с нашими союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности тех, кто находится в России, куда бы ни привели доказательства, и ограничить финансирование их злонамеренной деятельности. Российский народ имеет право выражать свои взгляды мирно, не опасаясь какого-либо возмездия, и уж тем более не с применением химических веществ, — заявил чиновник Белого дома. Пока это самое высокопоставленное заявление американских властей, в то время как канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон публично осудили отравление Алексея Навального Новичком и потребовали ответа от российских властей.

Реакции президента США Дональда Трампа ожидать если и стоит, то только если ему зададут вопрос журналисты на пресс-конференции. Ранее Трамп отказывался призывать президента России Владимира Путина к ответу за вмешательство в выборы и подкуп талибов за убийство американских солдат.

Госсекретарь США Майк Помпео на своей пресс-конференции пока никак не прокомментировал новости о том, что Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Впервые ситуацию с Навальным Помпео адресовал через пять дней после отравления под нажимом общественной критики.

В Москве настаивают, что Берлин не предоставил никаких доказательств, об этом сказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Захарова заявила, что Россия по-прежнему ждет от Германии официального ответа на запрос Генеральной прокуратуры. Симптомы отравления у Алексея Навального нетипичны для «Новичка», сказал «Эху» один из разработчиков вещества, химик-технолог Владимир Углев.

По мнению Владимира Углева, шансов на выздоровления у Алексея Навального немного, но положительную роль может сыграть то, что сейчас его поддерживают в искусственной коме.

Страны ЕС обсудят возможные последствия ситуации с «отравлением» Навального — заявил глава Евросовета.



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