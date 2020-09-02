В немецкой клинике Charite, где находится Навальный, говорят, что состояние здоровья политика по-прежнему тяжелое

Симптомы, которые были вызваны отравлением, уменьшаются. Российский политик до сих пор находится на лечении в реанимации и на аппарате ИВЛ. Врачи считают, что лечение займет длительное время. В дальнейшем они не исключают долгосрочных последствий тяжелого отравления. Лечащие врачи находятся в постоянном контакте с семьей Навального.