Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок пообещал помочь в расследовании отравления Алексея Навального

В Лондоне напомнили, что два года назад на территории королевства произошло покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Следствие установило, что против них использовалось вещество группы «Новичок». Следователи считают, что к покушению причастны российские спецслужбы, Москва обвинения отвергает.