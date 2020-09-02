Евросоюз считает нарушением международного права применение химического оружия, передает агентство Reuters

В ЕС ожидают, что Россия проведет тщательное расследование отравления Алексея Навального. В Брюсселе расценивают происходящее как попытку убийства. Европейский союз осудил произошедшее.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала привлечь к ответственности виновных в отравлении российского оппозиционера. Она назвала такие действия в отношении политика трусливыми и подлыми.