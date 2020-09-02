Российского посла в Германии не уведомляли о возможных санкциях из-за ситуации с Навальным

Об этом сказала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, еще накануне звучали призывы о неких мерах в отношении Москвы. Захарова добавила, что до сегодняшнего дня европейские коллеги были достаточно последовательны в заявлениях о необходимости расследования всех обстоятельств. В немецком правительстве объявили, что по данным военных экспертов, Навальный был отравлен ядом семейства «Новичок».

Официальный представитель президента Дмитрий Песков сказал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. Он настаивает, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме обнаружено не было.