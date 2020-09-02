Сотрудники минского Парка высоких технологий вышли на акцию протеста

Это связано с обысками в офисе IT-компании PandaDoc. По данным белорусского интернет-издания Onliner, в акции приняли участие около 500 человек с бело-красно-белыми флагами. Они также держали плакаты в поддержку своих коллег в руках. Комплекс офисных зданий Парка высоких технологий находится на окраине Минска.

О том, что к протесту присоединились и представители IT-компаний, сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии, член штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.

«Сегодня утром мы узнал про обыски в компании, а вечером люди вышли на протесты. Также сегодня прошла акция солидарности с журналистами», — сказала она.