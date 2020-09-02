Власти Великобритании намерены добиваться правосудия в ситуации с Алексеем Навальным

По словам премьер-министра королевства Бориса Джонсона, в Лондоне считают возмутительным использование химического оружия против оппозиционного политика. Российское правительство должно объяснить, что случилось, подчеркнул Джонсон. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб не исключил новых мер в отношении России.

2 года назад в Великобритании произошло покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. По данным следствия, при этом использовалось вещество семейства «Новичок», а в причастности к покушению подозреваются сотрудники российской военной разведки. Москва обвинения отвергает.

Как сказали сегодня в немецком правительстве, Навальный был отравлен ядом группы «Новичок».