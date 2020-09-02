Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил применение боевого отравляющего вещества против российского политика Навального

Он потребовал от Москвы срочного проведения «полного и прозрачного расследования». Столтенберг напомнил, что, согласно выводам немецких военных экспертов, против Навального был использован яд семейства «Новичок». Также объяснений от российского руководства и проведения расследования потребовали власти Германии, Великобритании, руководство Евросоюза.

В американской администрации в свою очередь напомнили, что российское руководство уже обвиняли в применении яда группы «Новичок» против оппонентов Кремля. Об этом сказал официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Ульот.