Лаборатория Бундесвера, которая исследовала пробы Навального, сертифицирована Организацией по запрещению хим.оружия

Ее цель — медицинская защита граждан страны, отметила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Берлин намерен обсудить ситуацию с отравлением российского оппозиционного политика с партнерами по ЕС, НАТО. О случившемся также поставят в известность и ОЗХО.