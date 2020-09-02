Представитель правящей партии ФРГ в Бундестаге не исключает новых санкций против России

Спикер фракции ХДС/ХСС по международным делам Юрген Хардт отметил, что Алексей Навальный — как и до этого Сергей Скрипаль в Великобритании, был отравлен высокоэффективным ядом группы «Новичок». Этот яд сложно произвести и он может происходить только из высокоспециализированных лабораторий, сказал Хардт.

По его словам, которые приводит агентство РИА Новости, для «фракции ХДС/ХСС в бундестаге очевидно, что это отравляющее вещество могло быть создано и произведено только при помощи российского правительства. Германия, по мнению политика, теперь должна совместно с другими странами Европейского союза сформулировать общую позицию по России, которая не исключает также новых санкционных шагов.