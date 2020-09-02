Песков: Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению обстоятельств ситуации вокруг Навального

Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению всех обстоятельств ситуации вокруг Алексея Навального, говорят в Кремле.

В то же время Берлин не ответил на ранее отправленные официальные запросы, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что пока Кремль не может квалифицированно отреагировать на сообщения немецкого правительства. Песков подчеркнул, что «до вывоза российского оппозиционера в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было.