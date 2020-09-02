Захарова назвала информационной кампанией против Москвы заявления правительства ФРГ по поводу ситуации с Навальным

Заявления немецкого правительства по поводу ситуации с Навальным официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информационной кампанией против Москвы.

Берлин, по ее словам, предпочитает очередные публичные высказывания без предъявления хоть какой-либо фактуры. Российская сторона, по ее словам, по-прежнему ждет медицинские данные, а не политические заявления. В МИДе сегодня также допустили, что заявлениями по поводу Навального Берлин пытается заранее обосновать некие «ответные меры» в адрес России.