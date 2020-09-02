В Белом доме говорят, что намерены вместе с мировым сообществом добиваться привлечения к ответственности причастных к этому преступлению.
По словам источника агентства Reuters в американской администрации, использование того же яда группы «Новичок», как и в случае с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем, показывает, что российский президент Владимир Путина действует достаточно откровенно против угроз.
Власти США не сомневаются в выводе немецких специалистов об отравлении Алексея Навального
В Белом доме говорят, что намерены вместе с мировым сообществом добиваться привлечения к ответственности причастных к этому преступлению.