Власти США не сомневаются в выводе немецких специалистов об отравлении Алексея Навального

В Белом доме говорят, что намерены вместе с мировым сообществом добиваться привлечения к ответственности причастных к этому преступлению.

По словам источника агентства Reuters в американской администрации, использование того же яда группы «Новичок», как и в случае с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем, показывает, что российский президент Владимир Путина действует достаточно откровенно против угроз.