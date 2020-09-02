В российском МИДе считают, что никаких новых данных у немецких властей по ситуации вокруг Навального нет

Есть лишь заявления, сказали несколько минут назад на Смоленской площади. Российский посол в ходе визита в немецкий МИД просил доказательства, их он не получил, подчеркнули в Москве. Там настаивают, что Германия пренебрегает существующими механизмами сотрудничества. Там сказали, что 27 августа Генеральная прокуратура обратилась к Министерству юстиции ФРГ с официальным запросом о правовой помощи.