Власти Великобритании говорят, что они глубоко озабочены ситуацией вокруг отравления Алексея Навального

Москва, как считают в Лондоне, должна ответить на вопросы о том, что случилось с оппозиционным политиком. Как сказали в британском МИДе, Соединенное королевство намерено добиваться привлечения к ответственности причастных к отравлению. Великобритания планирует вместе с ФРГ и союзниками добиться последствий для тех, кто применяет боевые отравляющие вещества, передает агентство Reuters.

2 года назад на территории Великобритании произошло покушение на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочь. По данным следствия, против них применили яд «Новичок». Полиция считает, что к этому причастны российские спецслужбы, Москва обвинения отвергает.