Власти Германии ждут от Москвы объяснений по поводу случившегося с Алексеем Навальным

На эти вопросы может ответить российское правительство, считает канцлер Германии Ангела Меркель. Судьба Алексея Навального, подчеркнула она, привлекла внимание всего мира. Меркель уверена, что оппозиционного политика отравили, поскольку хотели заставить его замолчать.

Навальный стал жертвой нападения с использованием химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы «Новичок». Как объявили сегодня в немецком правительстве, по результатам исследования проб, токсикологи Бундесвера пришли к выводу, что политик подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок».