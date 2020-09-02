Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с заявлением по поводу отравления Алексея Навального

Меркель подчеркнула, что она провела консультации с представителями кабинета министров ФРГ. Канцлер заявила, что эксперты бундесвера предоставили ясное доказательство того, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим ядом из группы «Новичок». Меркель заявила о глубоком возмущении покушением на ведущего оппозиционного политика России.

Канцлер отметила: «Ясно, что Навальный – жертва преступления, которое мы осуждаем решительным образом». Ангела Меркель пожелала семье политика мужества и выразила надежду на его выздоровление. Она также заявила, что провела телефонные переговоры с президентом ФРГ.

Глава немецкого кабинета министров потребовала от правительства России объяснений по поводу случившегося. «Мы ставим острые вопросы, на которые может ответить только оно», – отметила Меркель. Канцлер также заявила, что Германия будет совещаться с партнерами по Евросоюзу и НАТО о возможной реакции. Российский посол уже был проинформирован о результатах экспертизы. Меркель отметила, что покушение на Алексея Навального направлено против основных демократических ценностей, за которые выступает ФРГ.

Врачи берлинской больницы Charité, в которую 22 августа был доставлен Навальный, после первых лабораторных анализов исходили из отравления. В настоящее время состояние пациента по-прежнему тяжелое, однако стабильное. В сегодняшнем заявлении больницы, которое доступно «Эху», говорится, что уже удалось ослабить симптомы, вызванные ингибитором холинестеразы. Достичь этого удалось благодаря постепенной регенерации процесса.

Навальный находится в отделении реанимации в состоянии искусственной комы на искусственной вентиляции легких. Опасность для жизни уже миновала, однако по-прежнему не исключены долговременные последствия тяжелого отравления.