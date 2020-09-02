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Эксклюзив Эха 19:06, 02 сентября 2020

Рубль начал свое снижение после сообщения о том, что Алексей Навальный был отравлен веществом группы «Новичок»

Об этом сказал экономический обозреватель «Эха» Владимир Левченко.

Самым серьезным шагом в процессе введения санкций может стать эмбарго на поставки нефти из России, — считает Владимир Левченко.



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