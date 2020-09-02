Источник «Интерфакса» утверждает, что нет оснований для возбуждения уголовного дела в связи с отравлением Навального

В свою очередь адвокат политика Ольга Михайлова считает обратное. Представители политика настаивают на возбуждении уголовного дела по статье «покушение на убийство», в СК подано соответствующее заявление о преступления. Результаты проверки не сообщают, возбуждено ли дело — не сообщают, отказано ли в возбуждении дела — тоже не сообщают, добавила Михайлова.