Российские власти не верят заявлению немецких врачей об отравлении политика Алексея Навального «Новичком»

В Москве связали происходящее с кампанией, ведущейся против России.

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета после выборов в сентябре обсудит ситуацию с Алексеем Навальным как пример вмешательства в дела РФ, заявил РИА Новости в среду глава комиссии Андрей Климов. Как отметил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в посте в Facebook, он не сомневался в том, что немецкие врачи выступят таким образом, обвиняя Россию. По его словам, сейчас должны взять своё слово эксперты. Химики, не политики. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин утверждает, что Россия не занимается изготовлением химических веществ из группы «Новичок». Сенатор Франц Клинцевич подчеркнул, что Берлин сотрудничать не хочет, он занимается только обвинениями. Его коллега, сенатор, полковник ГРУ Алексей Кондратьев считает, что провокация с «отравлением» Навального может быть подготовлена США для остановки проекта газопровода «Северный поток-2».

Это, а также волнения в Белоруссии могут быть звеньями одной кампании против России, полагает он. По словам Кондратьева, если бы это был «Новичок», Навальный бы не выжил. С ним согласен автор вещества, эксперт Госдумы, доктор химических наук Леонид Ринк. Он считает, что если бы это был «Новичок», то Навальный бы «давно отдыхал на кладбище», симптомы абсолютно не похожи. Ученый назвал попытку связать отравления с этим ядом «абсолютной политической ерундой».

В Кремле пока от оценки заявления медиков устранились. Там лишь отметили, что Берлин пока не проинформировал Москву о своих выводах. Медики омской больницы, лечившие Навального, также заявили, что не знакомы с результатами исследований немецкой лаборатории.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути в Москву. Врачи больницы этой считают, что у политика нарушение обмена веществ. На переводе оппозиционера в клинику в Германии настояли родственники