Один из разработчиков вещества «Новичок» считает, что применение этого яда привело бы к смерти политика

Доктор химических наук Леонид Ринк сказал агентству РИА Новости, что симптомы, которые наблюдались у политика, не похожи на применение боевого отравляющего вещества. Он полагает, что Москва не получит никаких доказательств по этому вопросу от немецкой стороны.