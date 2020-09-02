Посол России в Германии Сергей Нечаев был приглашен на разговор в Министерство иностранных дел Германии

Дипломату выразили позицию Берлина по делу Алексея Навального. Немецкие власти добиваются полной прозрачности в деле установления обстоятельств случившегося, отметили во внешнеполитическом ведомстве. Тем временем в Кремле говорят, что пока не получали новых данных от правительства Германии.