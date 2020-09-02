Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал российские власти найти ответственных за отравление Навального

Берлин требует привлечь причастным к ответственности. Случившееся с политиком было атакой с применением химического нервнопаралитического боевого вещества, отметил Маас. Представитель немецкого правительства объявил сегодня, что по данным военных специалистов, Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Берлин не проинформировал Москву о новых данных.