Владимир Жириновский рассказал, что сделал себе прививку от коронавируса

Он использовал вакцину, которую разработали в Центре имени Гамалеи.

Лидер ЛДПР получит вторую часть вакцины в конце сентября, после чего врачи полгода будут контролировать состояние его здоровья.



Глава Минпромторга Денис Мантуров утверждает, что в России достаточно площадок для массового производства вакцин от коронавируса. При этом в интервью НТВ он добавил, что в нашей стране можно производить и зарубежные препараты в рамках борьбы с COVID-19.

Денис Мантуров сказал, что две недели назад сделал прививку от коронавируса.