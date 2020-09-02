В Париже стартовал судебный процесс по делу о теракте редакции сатирического еженедельника «Шарли Эбдо», который был совершен в начале 2015 года.

Улицы перекрыты в радиусе нескольких кварталов. Повсюду вооруженный автоматами спецназ и бронированные автомобили. К организации этого процесса власти готовились несколько месяцев, отрабатывая все возможные сценарии, в том числе и попытку освободить обвиняемых. Из 11 человек, физически присутствующих на скамье подсудимых, 10 уже долгое время находятся в заключении и их будут доставлять в зал Парижского специального уголовного суда ежедневно. Впрочем, если быть точным, для процесса используются сразу пять залов – в виду слишком большого числа участников с двух сторон (только адвокатов здесь 94 человека) и из-за повышенного внимания прессы, для которой также отведено отдельное помещение. Во все задействованные залы ведется трансляция, а сам процесс впервые в истории Франции будет полностью записан на видео. Сегодняшнее заседание началось, как требует процедура, с идентификации личностей подсудимых.

Французская пресса уже называет эти судебные слушания «процессом отсутствующих», поскольку из 14 обвиняемых в пособничестве терроризму на скамье подсудимых нет трех самых главных – тех, кто непосредственно участвовал в подготовке атаки на «Шарли Эбдо» и последовавших за этим сопутствующих терактов в пригороде Парижа Монруж и нападении на еврейский кошерный магазин. Все трое отсутствующих обвиняемых смогли бежать в Сирию за несколько дней до нападения. Двое, братья Белусин, считаются погибшими там в боях на стороне запрещенного в РФ «Исламского государства». А вот Аят Бумедьен, вдова непосредственного исполнителя теракта против «Шарли» Амеди Кулибали, по данным следствия, до сих пор жива, находится на территориях, контролируемых исламистами на границе Сирии и Ирака, где ей оказываются всевозможные почести как вдове мученика. Сам Кулибали, как и еще двое исполнителей теракта братья Куаши, был убит силами правопорядка в ходе подавления атаки тогда же в январе 2015 года.

Нет в материалах следствия и указания на заказчиков теракта. Французская юстиция признает, что так и не смогла их установить.



Предполагается, что процесс продлится до 10 ноября.

В своем сегодняшнем номере редакция «Шарли Эбдо» воспроизвела карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых издание стало мишенью террористов. Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что в стране существует свобода слова, и он является ее гарантом.

Художник-карикатурист Алексей Меринов считает, что журналисты имеют право на самовыражение, однако, должны просчитывать его последствия.

В сегодняшней редакционной колонке «Шарли Эбдо» уточняется, что за прошедшие пять лет в журнал приходило много писем с просьбой опубликовать карикатуры на пророка. «Шарли Эбдо» этого не сделал, считая, что нужен хороший повод, имеющий смысл и стоящий обсуждения.