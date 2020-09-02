Суд в Москве продлил сегодня арест журналисту и советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову до 7 декабря

Его обвиняют в работе на иностранную разведку.

Небольшое здание Лефортовского суда с утра было окружено прессой. Люди стояли как у главного подъезда, где можно было увидеть родственников Ивана Сафронова, так и с тыльной стороны, куда подъезжает грузовик из СИЗО.

В связи с тем, что на заседании могли представить данные, составляющие государственную тайну, оно, как и все предыдущие, проходило в закрытом режиме. Тем не менее, на несколько минут людей все же пустили. Этого хватило, чтобы Сафронов успел буквально на несколько секунд через прутья клетки обнять своих близких.

Позже адвокат Иван Павлов рассказал прессе, что на заседании, в основном, разговаривала сторона защиты. Она, во-первых, представила более ста пятидесяти поручений за Сафронова, которые написали в том числе главный редактор РБК Пётр Канаев, глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков и основатель фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.

Также по словам адвоката Павлова, защита попросила суд о переносе этого разбирательства в более высокую инстанцию. Таким образом она хотела добиться, чтобы обвинение предъявило хоть какие-нибудь доказательства: «На прошлом заседании здесь в Лефортовском суде, следствие никаких документальных свидетельств не представило, а позже в Московском городском суде сослалось на то, что эти документы не были представлены, поскольку Лефортовский суд настолько неполноценный, что здесь не созданы условия, чтобы оперировать документами, имеющими гриф секретности».

С момента задержания Ивана Сафронова адвокат Павлов был одним из немногих источников информации о деле против советника «Роскосмоса». Сегодня юрист объявил, что он, как и другие защитники, теперь также ограничен в возможности комментировать ситуацию.

Ивана Сафронова судят по статье о государственной измене. Спецслужбы считают, что он передавал секретные данные иностранной разведке. Сам он вину не признаёт.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что не осведомлен о том, докладывают ли главе государства информацию по делу Сафронова.

В делах, которыми занимается ФСБ, доказать невиновность журналиста практически невозможно, — отметил в интервью «Эху» главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов.

«По делам о госизмене я не помню прецедентов, чтобы дело не дошло до суда. Не знаю, несмотря на весь общественный резонанс, обвинение останется в силе, и вряд ли будет изменено до суда. К тому же мы ничего не узнаем про сами обвинения, поскольку дело секретное. Реально удастся узнать только о приговоре», — отметил он.

Продление ареста для Сафронова не остановит общественную кампанию инициативной группы в поддержку журналиста.

Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист «Новой газеты», член инициативной группы в поддержку Ивана Сафронова Александра Джорджевич.

«Мы не знаем, в каком бы было состоянии Ванино дело, если не было бы общественной поддержки и резонанса. У нас сейчас определенный рубежный момент, потому что сегодня продлили арест Вани на три месяца, это, безусловно, со всех сторон плохая новость. И дальше всем вместе и семье, и друзьям, все людям, кто как-то причастен, предстоит придумать как дальше вести нашу общественную кампанию», — сказала она.

«В ближайшее время произойдет несколько важных вещей. Хотя мы допускаем, что интерес к этому делу будет плавно уходить, но мы не дадим ему угаснуть совсем. Это наша задача, мы ее так видим, и будем пытаться ее реализовать», — подчеркнула А.Джорджевич.