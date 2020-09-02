Фотографировать печатную продукцию в книжных магазинах могут запретить

Это предусматривает законопроект, предложенный Министерством промышленности и торговли.

Проект появился на сайте ведомства. Конкретно этой проблеме посвящена небольшая его часть. Фотографировать издания в торговых залах магазинов будет нельзя до момента, пока покупка не оплачена. Речь идет не только о книгах, но и о буклетах, альбомах, брошюрах, календарях и другой продукции, которую нельзя отнести к периодическим изданиям. В пояснении сказано, что мера нужна для того, чтобы защитить интересы правообладателей в связи с развитием современных технологий. Предполагается ограничить копирование образов, которые могут составлять интеллектуальную собственность.

Вместе с тем, покупатели, даже не заплатив, сохранят возможность знакомится с содержанием книг, которые они собираются приобрести. Книготорговцы отмечают, что негласно это правило действует и сейчас. Работники магазинов запрещают посетителям фотографировать или просят удалиться тех, кто это делает. В случае принятия законов это правило приобретет законную силу. При этом, после оплате покупатель, даже получив право фотографировать книги, не сможет использовать снимки в публичном пространстве.

Кроме того, согласно этому законопроекту, в магазине покупателям смогут отказать в предоставлении жалобной книги.