Эксперты бундесвера установили, что Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок»

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил сегодня, что специальная лаборатория бундесвера провела ряд токсикологических анализов проб, взятых у Алексея Навального. В документе, который доступен «Эху», говорится, что было найдено несомненное доказательство присутствия химической субстанции из группы «Новичок». 22 августа Навальный был принят на лечение в берлинскую клинику Charité. Врачи установили, что причиной ухудшения состояния было отравление.

Канцлер Ангела Меркель обсудила с представителями кабинета министров ФРГ дальнейшие шаги. Они назвали возмутительным тот факт, что Алексей Навальный стал в России жертвой покушения с помощью нервно-паралитического яда, который используется как химическое оружие. Правительство ФРГ жесточайшим образом осуждает покушение, говорится в заявлении. Германский кабинет министров обратился к российским властям с требованием срочно расследовать происшествие.

МИД ФРГ собирается сообщить послу Российской Федерации о результатах расследования. Правительство ФРГ также проинформирует по предусмотренным для этого каналам своих партнеров в Евросоюзе и НАТО и проведет консультации о приемлемой общей реакции. Возможные меры будут зависеть от соответствующего заявления российской стороны.

Германское правительство также передаст сведения о применении «Новичка» в международную Организацию по запрещению химического оружия. Проинформированы будут и фракции бундестага.

Подробные результаты экспертизы бундесвера будут предоставлены также жене Алексея Навального и его лечащим врачам. В настоящее время пациент находится в искусственной коме. Его состояние стабильно.

Выводы немецкой лаборатории об отравлении Навального веществом группы «Новичок» подтверждают, что ответственность за произошедшее лежит на государстве, — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы»

директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Еще в Омске было понятно, что Алексей Навальный был отравлен. Сейчас этому есть подтверждение. Более того он был отравлен боевым отравляющим веществом «Новичок». И это прямо указывает нам на то, что такое покушение такого уровня могло организовать государство. И оно ответственно за покушение на общественного деятеля. И естественно мы требуем возбуждения уголовного дела и нормального расследования всех обстоятельств отравления», — сказал он.

Химик-технолог Владимир Углев, который участвовал в разработке «Новичка», отмечал, что в случае поражения этим веществом, возможно большое число пострадавших.

Российские криминалисты, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, не обнаружили в организме Алексея Навального следов ядовитых и отравляющих веществ. Это показали несколько экспертиз, проведенных в рамках доследственной проверки. Ранее сообщалось, что срок проведения этой проверки продлен до 20 сентября. В запросе о правовой помощи, которую Россия направляла в Германию, говорится о том, что российские медики определили у Навального нарушение углеводного обмена и панкреатит.

Напомним, политику стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Его в тяжелом состоянии доставили в омскую больницу, откуда его через несколько дней перевезли в Германию. В Кремле говорят, что пока им не поступали никакие данные из Берлина. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что для полноценного расследования в России важно знать вещество, которым был отравлен Навальный.

Заявление правительства Германии об отравлении Навального веществом из группы «Новичок» раскритиковал в интервью «Эху» член думского комитета по безопасности Андрей Луговой.

Напомним, Луговой был фигурантом расследования об отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко.



Заявление Германии о том, что Навальный был отравлен веществом группы «Новичок», приведет к обострению политической ситуации в России и ухудшению отношений с другими странами. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» политолог Аббас Галлямов.

«Будет новый виток санкций, мы стремительно приближаемся к такому южно-корейскому варианту, когда респектабельности у нас будет не больше, чем у Южной Кореи. Что касается внутриполитических последствий, ясно, что будет всплеск протестных настроений, недовольства, обострения политических противоречий. А дальше все зависит от того, выживет ли Навальный или нет», — сказал он.

По мнению Аббаса Галлямова, это уже привычные для России тренды, для Кремля серьезных последствий не будет. «То есть нынешнее состояние и тренды продолжатся. Все ужесточиться, все станет более конфликтным. Политическая среда ухудшится», — сказал он.

О боевом отравляющем веществе «Новичок» мир узнал после отравления в Великобритания бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В покушении на их жизни Запад обвиняет Кремль.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в парке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Их госпитализировали в критическом состоянии, позже с симптомами отравления в больницу попал полицейский, занимавшийся расследованием этого дела – он посещал дом Скрипалей. Спустя неделю после покушения британские власти объявили о том, что, вероятнее всего, яд, который нанесли на ручку входной двери, был российского происхождения – Москва потребовала предъявить образцы вещества, напомнив, что все химическое оружие Россия уничтожила годом ранее году под контролем Организации по запрещению химоружия. Через месяц, в апреле, эксперты ОЗХО подтвердили предположения о том, что покушение на убийство Скрипаля было совершено с помощью «Новичка». Позже, в конце июня, в городе Эймсбери, который находится вблизи Солсбери, госпитализировали двух местных жителей Дон Стерджесс и Чарли Роули – с теми же симптомами, с которыми несколькими месяцами ранее в больницу попали Скрипали. Стерджесс спасти не удалось, у Роули серьезно ухудщилось состояние здоровья.

В Скотленд-Ярде сообщили, что они также были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Как оказалось, оно было во флаконе духов, который Роули где-то нашел и решил подарить подруге. Правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство Скрипалей и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва эти обвинения категорически отвергла и заявила, что отравление является провокацией, которая могла быть организована спецслужбами самой Великобритании или США. Непосредственными исполнителями преступления Лондон считает двух россиян, въехавших в страну под вымышленными именами Александр Петров и Руслан Боширов. Их называют офицерами российской разведки. Москва это отрицает. Независимые расследователи Bellingcat, The Insider и Der Spiegel также полагают, что ГРУ причастно и к отравлению в 2015 году болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, и при покушении на него также мог использоваться «Новичок».

Напомним, что после отравления Скрипалей и обвинений в адрес России президент страны Владимир Путин заявил, что вещества, похожие на «Новичок», могут производиться в 20 странах мира