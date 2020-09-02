Рубль заметно ускорил падение после сообщений о том, что Навальный был отравлен веществом группы «Новичок»

Рубль заметно ускорил падение к доллару и евро после сообщений о том, что Навальный был отравлен веществом группы «Новичок». Согласно данным торгов, доллар превысил отметку в 75 рублей, евро приближается к 89. Индекс Мосбиржи падал на 0,25%, индекс РТС терял почти 3%.