Рубль заметно ускорил падение после сообщений о том, что Навальный был отравлен веществом группы «Новичок»

Рубль заметно ускорил падение к доллару и евро после сообщений о том, что Навальный был отравлен веществом группы «Новичок». Согласно данным торгов, доллар превысил отметку в 75 рублей, евро приближается к 89. Индекс Мосбиржи падал на 0,25%, индекс РТС терял почти 3%.
2020-09-02T17:33:14+03:00
2020-09-02T17:33:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 02 сентября 2020
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