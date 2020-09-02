Алексей Навальный был отравлен ядом семейства «Новичок», установили эксперты немецкой армии

Как объявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, по запросу университетской клиники Charite, где находится политик, специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование проб. Сообщается, что канцлер Ангела Меркель, министр финансов Олаф Шольц, глава МИД Хайко Маас и еще ряд министров провели совещание по этому поводу и согласовали дальнейшие шаги. Зайберт добавил, что Берлин считает Навального жертвой нападения в России с применением нервнопаралитического боеевого вещества, передает агентство «Интерфакс».

Немецкий МИД вызывает посла России в Германии. С дипломатом хотят поговорить о ситуации вокруг Навального. Берлин призывает Москву дать объяснения по поводу обстоятельств случившегося. Немецкое правительство осуждает это нападение самым серьезным образом. Кроме того, Берлин намерен оповестить о случившемся партнеров по НАТО, Евросоюзу. Также о результатах исследования будет сообщено в Организацию по запрещению химического оружия.

Планируется обсудить совместную «адекватную реакцию».

В Кремле пока не получали информацию от властей Германии о новых данных в деле Навального. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В МИДе России сказали, что ждут ответа на запрос Генпрокуратуры. Российские медики, как передает агентство «Интерфакс», ранее определили у Навального нарушение углеводного обмена и панкреатит.

Член думского комитета по безопасности депутат от ЛДПР Андрей Луговой сказал «Эху», что считает сведения от немецкого правительства провокацией. В этом случае, считает Луговой, нелогичными выглядят действия российских властей, которые разрешили вывезти Навального из омской больницы в Берлинскую клинику. Между тем самого Лугового британские следователи обвиняют в причастности к отравлению бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко.