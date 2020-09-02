Депутат ГД Луговой считает заявление ФРГ о том, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок» политическим

Депутат Госдумы Андрей Луговой считает заявление кабина ФРГ о том, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичк» политическим и назвал это «провокацией». Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Бред кобылы. Потому нет никакого здравого смысла. Мы же отравили, и мы же Германии отдали, чтобы они это установили. Исключительно политическое заявление, провокация в высочайшей степени», — сказал он.

Ранее правительство ФРГ выступило с утверждением, что Алексей Навальный подвергся воздействию вещества из группы «Новичок».