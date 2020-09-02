Фургалу, по данным источника ТАСС, предъявлено обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори

Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, по данным источника агентства ТАСС, предъявлено обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Ранее стало известно, что бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Официально в Следственном комитете пока не подтвердили факт предъявления нового обвинения Сергею Фургалу. Не комментирует это и защита бывшего губернатора. Его адвокат Борис Кожемякин лишь сказал агентству РИА Новости, что его подзащитный по-прежнему не признает вину. Убийство предпринимателя Евгения Зори произошло в 2004 году, и как сообщалось, в отношении Фургала тогда были подозрения, но уголовное преследование прекратили якобы из-за давления на следствие. Это постановление СК теперь оспаривает в суде, поскольку из-за него предъявить бывшему губернатору обвинение в убийстве не могли. До этого момента ему вменяли причастность к деятельности местной ОПГ и организации убийств в 2000-х годах. По данным ТАСС, бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков пошел на сделку со следствием, дав показания против него. Правозащитники считают, что он решился на этот из-за своего состояния здоровья.

В Кремле комментировать это не стали, там лишь отметили, что у Фургала есть право на защиту, которое должно быть реализовано в строгом соответствии с законом.

После ареста в июле тогда еще губернатора Хабаровского края в регионе начались беспрецедентные протесты в его защиты – акции проходят каждый день, некоторые из них собирают десятки тысяч человек.