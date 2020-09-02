Представитель кабмина ФРГ: В организме Навального следы яда из группы «Новичок»

Лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок» — сообщил представитель правительства Германии.

Берлин проинформирует ЕС и НАТО о новых данных о произошедшем с Навальным и вызовет посла РФ в Германии для беседы о ситуации с политиком. По словам представителей немецкого правительства, дальнейшие шаги ФРГ и партнеров в свете новых данных будет зависеть от реакции Москвы.

Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про отравление Навального «Новичком», у России нет таких данных — сказал Песков в интервью РИА Новости.

В МВД России утверждают, что не нашли признаков умышленного отравления Алексея Навального. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в силовых структурах. Доследственная проверка проводится по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Собеседник агентства напомнил, что срок проверки продлен на 30 дней – до 20 сентября.

Алексей Навальный до сих пор остается в коме в немецкой клинике «Шарите». Он был госпитализирован почти две недели назад в Омске, он почувствовал недомогание во время полета из Томска в Москву и потерял сознание на борту самолета. Соратники Навального уверены, что его отравили из-за его политической деятельности.