Росприроднадзор намерен использовать все возможные меры, чтобы заставить «Норникель» выплатить штраф за аварию в Норильске. Глава ведомства Светлана Радионова рассчитывает, что компания исполнит свои обязательства.

По ее словам, сейчас идет проверка в том числе тех структур, которые входят в группу «Норильский никель». В конце мая из резервуара на норильской ТЭЦ вылилось более 20 тыс. тонны нефтепродуктов. Они попали в почву и воду. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 148 млрд рублей. Представители «Норникеля» с такой суммой не согласны.