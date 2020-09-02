«Национальная медиагруппа» стала оператором видеосервиса Netflix в России

Как пишет газета «Коммерсантъ», контент будет полностью дублирован на русский, кроме того, на платформе появится около ста российских проектов уже к концу года. Партнер в России необходим Netflix из-за законодательных ограничений.
2020-09-02T16:06:03+03:00
2020-09-02T16:06:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:06, 02 сентября 2020
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