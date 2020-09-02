В министерстве просвещения утверждают, что местные власти должны решать вопросы проведения выборов на территории школ

При этом должны выполняться предписания органам здравоохранения и должна быть обеспечена безопасность образовательного процесса. В Единый день голосования 13 сентября в этом году пройдут выборы губернаторов 20 регионов, депутатов законодательных органов власти должны избрать в 11 субъектах. Центризбирком ранее утвердил порядок, согласно которому 11 и 12 сентября будет проводиться досрочное голосование, 13 числа будет основной день выборов.

В некоторых российских регионах, как пишет газета «Коммерсантъ», временно переведут школы на дистанционное обучение из-за трехдневного голосования.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий отмечает, что это новая ситуация, с которой образовательным учреждениям придется справляться своими силами.

Луховицкий напомнил, что обычно на следующий день после выборов дети в школе не появлялись, потому что там работали сотрудники санэпидстанции.

Только что Центризбирком сообщил, что ни о каких каникулах в школе из-за выборов речи не идет.