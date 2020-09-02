Глава МИДа РФ Лавров заявил сегодня, что в Белоруссию с Украины приехали около двухсот натренированных экстремистов

По его словам, радикальные действия на демонстрации в Минске и других городах провоцируют именно с территории Украины. Белорусские и российские спецслужбы, считает Лавров, должны заняться этим вопросом более предметно. Глава российского МИДа также отметил, что Москва считает недопустимыми попытки использования различных международных структур в деятельности против Белоруссии.

Лавров заявил, что не планируется никаких контактов с представителями белорусской оппозиции до тех пор, пока она не создаст структуру, действующую в правовом поле.

В свою очередь, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей выразил надежду, что внутренние противоречия в Белоруссии будут устранены в ближайшее время.

На этом фоне белорусские и российские военачальники сегодня обсудили подготовку к совместным учениям «Славянское братство».