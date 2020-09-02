Источник ТАСС: Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства хабаровского предпринимателя Евгения Зори

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«Сегодня следователи официально предъявили обвинение Фургалу в организации убийства Евгения Зори. Бывший губернатор заявил, что не признает вину», — сказал собеседник агентства.
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Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«Сегодня следователи официально предъявили обвинение Фургалу в организации убийства Евгения Зори. Бывший губернатор заявил, что не признает вину», — сказал собеседник агентства.
«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…