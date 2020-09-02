Роспотребнадзор разрешил преподавателям старше 65 лет читать очные лекции

В пресс-службе ведомства отмечают, что это сделано с учетом изменения эпидемиологической обстановки и обращений министерства культуры, а также Ассоциации учебных заведений искусства и культуры. Ранее преподавателям старше 65 лет было запрещено работать очно.
2020-09-02T15:32:46+03:00
2020-09-02T15:32:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 02 сентября 2020
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