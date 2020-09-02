Адвокат Голунова сообщил, что к обвинению против экс-полицейских добавили статью о преступлении организованной группой

Адвокат корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова сообщил о том, что следствие добавило к обвинению против бывших полицейских статью о совершении преступления организованной группой. В интервью Интерфаксу Сергей Бадамшин сказал, что сторона обвинения просит продлить арест фигурантам дела о подбросе наркотиков Голунову до 7 декабря.

Напомним, бывших полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков.