Греция готова принять ограниченное число россиян, начиная со следующей недели

Дипломаты обговаривают условия возобновления рейсов.

Греция откроет границу для россиян на две недели с 7 сентября. При этом всего в страну могут въехать не более 1000 человек – до 500 в течение недели, следует из постановления. Как поясняют туроператоры, в течение этого времени Афины будет проводить анализ прибывающих российских туристов. Если среди них будет сравнительно немного инфицированных коронавирусом, то квоту могут увеличить, а границы не закрывать после 21 сентября. Попасть на территорию Греции можно будет исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Россияне должны позаботиться о том, чтобы у них с собой был отрицательный тест на коронавирус, взятый не ранее чем за трое суток до вылета. Иначе авиакомпания обязана отказать им в посадке, в противном случае перевозчик должен будет вернуть человека на родину за свой счет. В аэропорту также будут проводить выборочные тесты. Кроме того, пассажиры должны иметь квитанцию бронирования гостиницы или другие подобные документы. В греческом посольстве в Москве сообщили, что сейчас ведутся переговоры о возобновлении регулярных рейсов – они были отменены из-за пандемии, остались только вывозные рейсы. В Греции ежедневно фиксируется несколько сотен новых случаев коронавируса, всего было выявлено более 10 тысяч заболевших.

Греция является частью Евросоюза, который пока не включил Россию в так называемый «белый список». Институты ЕС, по данным источника агентства ТАСС, изучает решение Афин открыть границы для граждан России.