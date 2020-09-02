Россиянам старшего возраста предложат участвовать в испытаниях вакцины от коронавируса

Те, кто уже сделал прививки «Спутника V» чувствуют себя хорошо.

Вакцина поступит в московские поликлиники в течении нескольких дней. Об этом рассказал глава института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург. На сайте министерства здравоохранения, где можно подать заявку, ни о каких возрастных ограничениях не упоминается, хотя ранее в ведомстве говорили о том, что на пожилых людях вакцину испытают только по окончании третьего этапа. Академик лично подал пример одним из первых, равно как и некоторые его коллеги. Никаких побочных эффектов после прививки никто не ощутил. Среди политиков первым решился на процедуру глава ЛДПР Владимир Жириновсикй. В безопасности вакцины он убежден.

Ведущий специалист центра имени Гамалеи Федор Лисицин отметил в интервью РГ, что так называемый список 144 побочных эффектов на самом деле – симптомы, которые наблюдаются при любой вакцинации.



В массовом порядке новая вакцина от КОВИД-19 начнет применятся не ранее ноября этого года по окончании третьего этапа испытаний.