Горе Куштау в Башкирии присвоили статус особо охраняемой природной территории регионального значения

Напомним, геолого-разведочные работы, которые начала там Башкирская содовая компания, привели к массовым протестам.

Сегодня в Общественной палате России в Москве состоялся круглый стол по ситуации вокруг Куштау. На совещание приехала делегация экоактивистов из Башкирии. Член палаты Ростислав Мурзагулов во время своего выступления заявил о согласовании решения присвоить шихану статус особо охраняемой территории с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным и подписании соответствующего документа главой Башкортостана Радием Хабировым.



В комментарии «Эху Москвы» Ростислав Мурзагулов сказал, что конфликт вокруг горы можно считать исчерпанным, а глава республики таким образом «доказал свою готовность к диалогу и поиску решений со всеми, кроме экстремистов».

Работы на горе Куштау были приостановлены в середине августа.